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Руc Тат
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Происшествия 11 августа 2023 14:41

В результате столкновения трех иномарок в Казани пострадали два человека

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Сегодня в Казани произошло ДТП с участием двух KIA и автомобиля Audi. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как удалось выяснить, ДТП на улице Васильченко произошло из-за несоблюдения дистанции. По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель Audi.

В результате ДТП пострадали оба водителя KIA: одного из них медики осмотрели на месте, другого увезли в больницу.

#дтп в казани
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