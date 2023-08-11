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В результате столкновения трех иномарок в Казани пострадали два человека
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Сегодня в Казани произошло ДТП с участием двух KIA и автомобиля Audi. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Как удалось выяснить, ДТП на улице Васильченко произошло из-за несоблюдения дистанции. По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель Audi.
В результате ДТП пострадали оба водителя KIA: одного из них медики осмотрели на месте, другого увезли в больницу.
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