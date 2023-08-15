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Руc Тат
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Происшествия 15 августа 2023 12:56

В результате столкновения питбайка с автомобилем «ГАЗ» в Татарстане пострадали подростки

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Накануне в Лаишевском районе РТ произошло ДТП с участием подростков.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, 14-летний водитель питбайка не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «ГАЗ».

В результате ДТП водитель питбайка и его 11-летний пассажир получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Стоит отметить, что в момент ДТП у подростков не было специальных мотошлемов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в минувшую субботу в Лениногорском районе Татарстана перевернулись «Жигули», которым управлял подросток. ДТП произошло у деревни Старое Шугурово.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на грунтовой дороге, в результате чего автомобиль перевернулся.

13-летний пассажир машины погиб на месте от полученных травм. Водитель и еще один подросток-пассажир госпитализированы.

#госавтоинспекция рт #пострадали в ДТП дети
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