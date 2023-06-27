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В результате столкновения минивэна с легковушкой под Самарой погибли шесть человек
Накануне в Самарской области произошло ДТП с участие двух автомобилей, погибли шесть человек, восемь пострадали. Об этом сообщают в телеграм-канале ГУ МВД России по региону.
«27 июня 2023 примерно в 01.30 на 110 км автодороги А 300 произошло столкновение двух автомобилей: минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. На месте ДТП погибло шесть человек, ещё восемь с телесными повреждениями доставлены в больницу», – указано в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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