В результате столкновения минивэна с легковушкой под Самарой погибли шесть человек

Накануне в Самарской области произошло ДТП с участие двух автомобилей, погибли шесть человек, восемь пострадали. Об этом сообщают в телеграм-канале ГУ МВД России по региону.

«27 июня 2023 примерно в 01.30 на 110 км автодороги А 300 произошло столкновение двух автомобилей: минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. На месте ДТП погибло шесть человек, ещё восемь с телесными повреждениями доставлены в больницу», – указано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.