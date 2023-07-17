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Руc Тат
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Происшествия 17 июля 2023 08:06

В результате столкновения легковушек в Челнах пострадали три человека

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Накануне в Набережных Челнах произошло ДТП, три человека пострадали. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Как рассказали люди, ДТП произошло вчера в районе шести часов вечера. На улице Гостева столкнулись «Лада Гранта» и KIA Rio.

По словам очевидцев, в результате происшествия пострадали водитель и пассажир отечественного авто, а также несовершеннолетний пассажир KIA, их увезли на скорой.

Фото: Очевидцы

#дтп челны
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