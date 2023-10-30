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В результате столкновения легковушек на трассе в Татарстане погибла 13-летняя девочка
Авария произошла сегодня в районе десяти часов дня на 21-м км трассы М7 в Менделеевском районе.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, на дороге столкнулись Opel и «Лада Веста». По данным прокуратуры РТ, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречку, после чего столкнулся с отечественной легковушкой.
В результате ДТП 13-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте. Водителей легковушек, а также пассажирку «Лады» с различными травмами доставили в БСМП Челнов.
На место происшествия выехал прокурор Менделеевского района Ришат Шакиров. По факту ДТП организована проверка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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