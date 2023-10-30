В результате столкновения легковушек на трассе в Татарстане погибла 13-летняя девочка

Фото: Очевидцы

Авария произошла сегодня в районе десяти часов дня на 21-м км трассы М7 в Менделеевском районе.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии, на дороге столкнулись Opel и «Лада Веста». По данным прокуратуры РТ, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречку, после чего столкнулся с отечественной легковушкой.

Фото: Очевидцы

В результате ДТП 13-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте. Водителей легковушек, а также пассажирку «Лады» с различными травмами доставили в БСМП Челнов.

На место происшествия выехал прокурор Менделеевского района Ришат Шакиров. По факту ДТП организована проверка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Обстоятельства случившегося выясняются.