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В результате столкновения двух легковушек в Татарстане погиб мужчина
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В Спасском районе РТ произошло ДТП, в результате которого погиб 46-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.
Как сообщили агентству очевидцы аварии, трагедия произошла сегодня утром. На 41-м км дороги Базарные Матаки – Болгар водитель Kia совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota.
В результате ДТП водитель Kia от полученных трав скончался на месте ДТП.
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