В результате столкновения двух легковушек в Татарстане погиб мужчина

В Спасском районе РТ произошло ДТП, в результате которого погиб 46-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: Очевидцы

Как сообщили агентству очевидцы аварии, трагедия произошла сегодня утром. На 41-м км дороги Базарные Матаки – Болгар водитель Kia совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota.

В результате ДТП водитель Kia от полученных трав скончался на месте ДТП.