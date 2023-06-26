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Руc Тат
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Происшествия 26 июня 2023 09:31

В результате столкновения двух легковушек в Татарстане погиб мужчина

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В Спасском районе РТ произошло ДТП, в результате которого погиб 46-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: Очевидцы

Как сообщили агентству очевидцы аварии, трагедия произошла сегодня утром. На 41-м км дороги Базарные Матаки – Болгар водитель Kia совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota.

В результате ДТП водитель Kia от полученных трав скончался на месте ДТП.

  • Очевидцы
  • Очевидцы
  • Очевидцы
  • Очевидцы
#ДТП жертвы
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