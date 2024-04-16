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В результате столкновения двух легковушек под Нурлатом погибли три человека
В Нурлатском районе произошла смертельная авария с двумя легковушками, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Авария случилась на 5 километре трассы Нурлат – Нижний Нурлат. По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой». В результате водитель и два пассажира последней погибли на месте аварии.
Водителя «Приоры» и еще одного пассажира «Гранты» с различными травмами госпитализировали.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.
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