В результате столкновения двух легковушек под Нурлатом погибли три человека

В Нурлатском районе произошла смертельная авария с двумя легковушками, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Авария случилась на 5 километре трассы Нурлат – Нижний Нурлат. По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Грантой». В результате водитель и два пассажира последней погибли на месте аварии.

Фото: © Очевидцы

Водителя «Приоры» и еще одного пассажира «Гранты» с различными травмами госпитализировали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются.