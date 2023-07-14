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В результате семейного конфликта в Татарстане сын ударил мать ножом
В Бугульме росгвардецы задержали ранее судимого мужчину, который ножом ударил мать. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.
Установлено, что во время посиделок в одной из квартир по улице Тухачевского между родственниками возникла ссора. В результате конфликта 25-летний молодой человек взял нож и нанес удар в ногу матери.
Прибывшие по адресу росгвардейцы обнаружили женщину в состоянии опьянения. Поначалу она умолчала о подробностях полученного ранения. Однако вскоре призналась, что ее ударил сын.
Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии удалось задержать злоумышленника. Он находился возле соседнего подъезда. Личность раннее судимого 25-летнего подозреваемого стражам правопорядка была известна, ранее они уже доставляли его в полицию за различные правонарушения.
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Нож был обнаружен под карнизом подоконника в кухонной комнате. От госпитализации потерпевшая отказалась, отметили в ведомстве.
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