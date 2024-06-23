В результате ракетной атаки на Севастополь ранены 14 человек

Пять воздушных целей были уничтожены над акваторией в Севастополе, однако осколки сбитых ракет упали на прибрежные территории, что привело к пострадавшим среди гражданского населения и возникновению пожаров, сообщил Развожаев.

Согласно информации от Спасательной службы, в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей, получили осколочные ранения. В Любимовке также зафиксированы два случая осколочных ранений.

На Северной стороне, на территории одного из товариществ собственников недвижимости, падение осколков ракеты вызвало небольшое возгорание жилого дома.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в районе пансионата «Лазурь», где возник лесной пожар на площади 150 квадратных метров. Пожарные расчеты были немедленно направлены на место происшествия для ликвидации возгорания.