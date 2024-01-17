В результате пожара на заводе в Шахтах пострадали 10 человек

По последним данным, в результате пожара на заводе в Шахтах пострадало 10 человек, сообщил губернатор Василий Голубев.

«Шестеро из них госпитализированы: трое - с ожогами, еще 3 человека - с травмами различной степени тяжести. Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказана помощь в травмпункте БСМП Шахт, они отпущены домой», – указал губернатор в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что специалистами минздрава региона принято решение об эвакуации в медучреждения областного центра двух пострадавших с ожогами.

Напомним, информация о взрыве и последующем пожаре в заводском здании Шахтинского полиэфирного завода поступила в 11.30. Позднее пожарным удалось справиться с огнем. В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается, отметил Голубев.