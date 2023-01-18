В результате падения вертолета в Киевской области погиб глава МВД Украины

На борту вертолета, который упал сегодня в городе Бровары Киевской области рядом с детским садом, находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Они погибли в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

По последним данным, общее число погибших увеличилось до 18. В результате трагедии погибли в том числе трое детей, как сообщили в местной полиции. Травмы получили 26 человек, в том числе 12 детей.

Видео с последствиями авиакатастрофы появилось в социальных сетях.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Броварах рядом с детским садом упал вертолет, после чего на месте происшествия начался пожар.