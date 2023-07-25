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Руc Тат
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Происшествия 25 июля 2023 10:08

На Алтае опрокинулся грузовик, один человек погиб, одиннадцать пострадали

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На Алтае один человек погиб и одиннадцать пострадали при опрокидывании грузовика с туристами, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

«В кузове находились 15 человек неорганизованных туристов, следовавших по маршруту село Каракол - Каракольские озера», – указано в сообщении.

Пострадали 11 человек, из них 4 ребенка, 1 человек погиб, отметили в ведомстве.

#ДТП жертвы
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