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Руc Тат
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Происшествия 14 июля 2023 07:01

В результате опрокидывания фуры в Татарстане пострадал водитель

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На трассе в Татарстане фура опрокинулась в кювет, пострадал один человек. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Как рассказали люди, ДТП произошло накануне вечером 1270-м км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Автомобиль Scania совершил опрокидывание в кювет.

По словам очевидцев,в результате ДТП пострадал водитель фуры.

Фото: © Очевидцы

#ДТП жертвы
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