В результате опрокидывания фуры в Татарстане пострадал водитель

На трассе в Татарстане фура опрокинулась в кювет, пострадал один человек. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Как рассказали люди, ДТП произошло накануне вечером 1270-м км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Автомобиль Scania совершил опрокидывание в кювет.

По словам очевидцев,в результате ДТП пострадал водитель фуры.