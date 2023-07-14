news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В результате опрокидывания фуры в Татарстане пострадал водитель
Скопировать ссылку
news_top_970_100
На трассе в Татарстане фура опрокинулась в кювет, пострадал один человек. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Как рассказали люди, ДТП произошло накануне вечером 1270-м км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Автомобиль Scania совершил опрокидывание в кювет.
По словам очевидцев,в результате ДТП пострадал водитель фуры.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2