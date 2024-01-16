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В результате очередной атаки ВСУ в Воронеже пострадал ребенок
В ночь на 16 января уничтожены 5 и перехвачены 3 украинских беспилотника над Воронежской областью, еще 4 БПЛА были перехвачены над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Воронеже один дрон попал в квартиру жилого дома, начался пожар, пострадала девочка 2013 года. Медицинскую помощь оказали на месте. Поквартирный обход продолжается, отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
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