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СВО 7 августа 2024 10:43

В результате обстрелов ВСУ в Курской области пострадали 24 человека

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Из-за обстрелов со стороны Украины в Курской области получили ранения 24 человека, в том числе шестеро детей. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

«В результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека», – цитирует ТАСС. Отмечается, что госпитализированы 13 человек, среди них трое детей.

По данным ведомства, для оказания помощи пострадавшим направлена бригада медицинских специалистов федеральных центров.

#обстрел #спецоперация
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