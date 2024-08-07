В результате обстрелов ВСУ в Курской области пострадали 24 человека

Из-за обстрелов со стороны Украины в Курской области получили ранения 24 человека, в том числе шестеро детей. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

«В результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека», – цитирует ТАСС. Отмечается, что госпитализированы 13 человек, среди них трое детей.

По данным ведомства, для оказания помощи пострадавшим направлена бригада медицинских специалистов федеральных центров.