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В результате обстрелов ВСУ в Курской области пострадали 24 человека
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Из-за обстрелов со стороны Украины в Курской области получили ранения 24 человека, в том числе шестеро детей. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
«В результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека», – цитирует ТАСС. Отмечается, что госпитализированы 13 человек, среди них трое детей.
По данным ведомства, для оказания помощи пострадавшим направлена бригада медицинских специалистов федеральных центров.
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