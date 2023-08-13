В результате обстрела ВСУ в Курской области пострадали три человека

Сегодня ВСУ обстреляли село Волфино Глушковского района, зафиксировано 10 прилетов, сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.

В результате обстрела пострадали три мирных жителя.

«С осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу», – отметил Старовойт в Telegram-канале.

Кроме того, один из снарядов попал в жилой дом. Губернатор заявил о помощи в восстановлении жилья.