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Руc Тат
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Происшествия 13 августа 2023 16:04

В результате обстрела ВСУ в Курской области пострадали три человека

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Сегодня ВСУ обстреляли село Волфино Глушковского района, зафиксировано 10 прилетов, сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт.

В результате обстрела пострадали три мирных жителя.

«С осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу», – отметил Старовойт в Telegram-канале.

Кроме того, один из снарядов попал в жилой дом. Губернатор заявил о помощи в восстановлении жилья.

#всу #обстрел
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