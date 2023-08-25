В результате обстрела ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя

Сегодня ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку Глушковского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Зафиксировано 3 прилета, в том числе по магазину», – указано в сообщении.

В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Отмечается, что мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина.

В настоящее время потерпевших доставили в ЦРБ, медики оказывают всю необходимую помощь, отметил губернатор.