В результате обстрела ВСУ Скадовска в Херсонской области пострадали 11 человек

В результате ракетного удара украинских военных по городу Скадовску в Херсонской области частично разрушен жилой дом, сообщает РИА Новости.

На данный момент известно об раненых местных жителях, огнеборцы занимаются тушением пожара.

По имеющимся данным, обстрел города велся из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

На месте инцидента работают экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших продолжает уточняться.