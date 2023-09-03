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В результате обстрела ВСУ села в Запорожской области погибли два мирных жителя
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Два мирных жителя погибли, еще пять ранены в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости.
Как указано в сообщении, накануне вечером ракетный удар был нанесен по селу Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области.
«Разрушены офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В частных постройках поблизости выбиты стекла», – указано в сообщении.
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