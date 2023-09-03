news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 3 сентября 2023 10:45

В результате обстрела ВСУ села в Запорожской области погибли два мирных жителя

Скопировать ссылку

Два мирных жителя погибли, еще пять ранены в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, накануне вечером ракетный удар был нанесен по селу Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области.

«Разрушены офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В частных постройках поблизости выбиты стекла», – указано в сообщении.

#Запорожская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное