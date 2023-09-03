В результате обстрела ВСУ села в Запорожской области погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли, еще пять ранены в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, накануне вечером ракетный удар был нанесен по селу Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области.

«Разрушены офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В частных постройках поблизости выбиты стекла», – указано в сообщении.

В результате происшествия погибли два мирных жителя, пятеро получили ранения. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб области.