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В результате обстрела ВСУ Белгородской области погибли три человека
В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли три человека, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Отмечается, что ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.
«Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», – отметил губернатор.
Напомним, сегодня под обстрел попало село Лавы Валуйского городского округа. Сообщалось, что ВСУ сбросили на территорию санатория в Белгородской области две гранаты с беспилотниками.
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