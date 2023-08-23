В результате обстрела ВСУ Белгородской области погибли три человека

В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли три человека, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Отмечается, что ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.

«Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», – отметил губернатор.

Напомним, сегодня под обстрел попало село Лавы Валуйского городского округа. Сообщалось, что ВСУ сбросили на территорию санатория в Белгородской области две гранаты с беспилотниками.