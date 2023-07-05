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В результате обстрела Валуйки в Белгородской области пострадала женщина
В результате обстрела Валуйки пострадал один человек – женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ, сообщает губернатор Гладков.
Он отметил, что система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА. Еще 12 снарядов из РСЗО «Град» были выпущены по частному жилому сектору.
Как указано в сообщении, пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в городе Валуйки сработала система ПВО из-за обстрелов со стороны ВСУ.
В настоящее время продолжается подомовой обход.
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