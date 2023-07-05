В результате обстрела Валуйки в Белгородской области пострадала женщина

В результате обстрела Валуйки пострадал один человек – женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ, сообщает губернатор Гладков.

Он отметил, что система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА. Еще 12 снарядов из РСЗО «Град» были выпущены по частному жилому сектору.

Как указано в сообщении, пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в городе Валуйки сработала система ПВО из-за обстрелов со стороны ВСУ.

В настоящее время продолжается подомовой обход.