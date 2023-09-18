В результате обстрела в Курской области пострадала местная жительница

Приграничный поселок Теткино в Курской области дважды за утро обстреляли со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В результате обстрелов повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа. Также повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов.

Кроме того, пострадала местная жительница. С ранениями средней степени тяжести она доставлена в Глушковскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую помощь.

Также в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом.

Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановительным работам, отметил губернатор.