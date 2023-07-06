В результате обстрела в Белгородской области погиб мужчина

Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа, один человек погиб, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью», – указано в сообщении.

Губернатор отметил, что подомовой обход территории села продолжается.