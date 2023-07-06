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Руc Тат
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Происшествия 6 июля 2023 15:27

В результате обстрела в Белгородской области погиб мужчина

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Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа, один человек погиб, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью», – указано в сообщении.

Губернатор отметил, что подомовой обход территории села продолжается.

#обстрел #Белгородская область
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