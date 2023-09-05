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Происшествия 5 сентября 2023 16:15

В результате обстрела в Белгородской области погиб мирный житель

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В результате повторного обстрела села Козинка в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина получил ранения и скончался до приезда медиков скорой помощи. Кроме того, в результате обстрела ранен еще один человек – женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Сейчас пострадавшая доставлена в центральную районную больницу.

Ранее Гладков сообщал о 8 прилетах со стороны ВСУ. Серьезные повреждения получили 11 частных домов и легковой автомобиль.

На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, отметил губернатор.

#Белгородская область
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