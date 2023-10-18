В результате обстрела больницы в секторе Газа погиб 471 человек

Накануне в результате обстрела больницы Аль-Ахли в секторе Газа погиб 471 человек, еще 340 получили ранения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения анклава.

«В результате атаки по баптистской больнице Аль-Ахли погиб 471 человек, 28 человек до сих пор находятся в критическом состоянии, еще 314 — получили различные ранения», – говорится в заявлении ведомства.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. В результате власти Израиля объявили о переходе в состояние войны.

В свою очередь Президент РФ Владимир Путин накануне счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости.