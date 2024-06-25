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В результате обстрела Белгородской области погибла пожилая женщина
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Пожилая женщина погибла в Белгородской области в результате прямого попадания снаряда ВСУ, сообщил губернатор Гладков.
«К большому горю, утром стало известно, что погибла мирная жительница. Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское», – написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил слова поддержки родным и близким погибшей и пообещал, что ее семье будет оказана помощь.
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