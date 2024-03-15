В результате нового обстрела Белгорода погиб один человек, еще двое пострадали

Сегодня вооруженные силы Украины предприняли новый обстрел Белгорода, сообщает РИА Новости.

Силами российских систем противовоздушной обороны на подлете к городу были сбиты 10 воздушных целей.

К сожалению, в результате обстрела пострадали два человека, еще один человек погиб.