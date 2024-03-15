news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 15 марта 2024 14:08

В результате нового обстрела Белгорода погиб один человек, еще двое пострадали

Скопировать ссылку

Сегодня вооруженные силы Украины предприняли новый обстрел Белгорода, сообщает РИА Новости.

Силами российских систем противовоздушной обороны на подлете к городу были сбиты 10 воздушных целей.

К сожалению, в результате обстрела пострадали два человека, еще один человек погиб.

#Белгородская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100