СВО 2 февраля 2026 09:05

В результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол погибли два человека

В результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол погибли два человека
Фото: t.me/vvgladkov/18922

Два человека погибли в результате ночной атаки БПЛА на город Старый Оскол. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, удар по частному дому вызвал пожар и частичное обрушение здания. Спасатели, работавшие на месте происшествия, обнаружили тела двух человек.

«Город Старый Оскол атакован 2 беспилотниками самолетного типа. Также над округом сбиты 10 БПЛА. В результате атаки беспилотника на частный дом погибли два человека. Домовладение уничтожено огнем. От детонации повреждены 2 машины. Кроме того, в городе повреждены 20 квартир в 3 МКД и автомобиль. Подомовой обход продолжается», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

