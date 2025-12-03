news_header_top
Происшествия 3 декабря 2025 08:33

В результате ночной атаки БПЛА под Тамбовом загорелась нефтебаза

После атаки БПЛА на нефтебазе в Тамбовской области случился пожар. Об этом написал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в своем телеграм-канале. Сейчас на месте работают пожарные расчеты.

«Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА террористического киевского режима. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства», – написал губернатор.

По информации Минобороны, за ночь российские средства ПВО сбили 102 украинских беспилотника. В Республике Татарстан с 02:52 до 08:08 действовал режим «беспилотная опасность».

