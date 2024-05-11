В результате наводнения в Афганистане погибли более 300 человек

Число погибших в результате наводнений в афганской провинции Баглан превысило 300, разрушено более тысячи домов, сообщает Отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане в соцсети X.

«Наводнения опустошают Афганистан, в результате чего погибли более 300 человек в Баглане и разрушено более тысячи домов. Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями», – указано в сообщении.