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В результате наводнения в Афганистане погибли более 300 человек
Число погибших в результате наводнений в афганской провинции Баглан превысило 300, разрушено более тысячи домов, сообщает Отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане в соцсети X.
«Наводнения опустошают Афганистан, в результате чего погибли более 300 человек в Баглане и разрушено более тысячи домов. Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями», – указано в сообщении.
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