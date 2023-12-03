В результате нападения в центре Парижа погиб один человек, двое пострадали

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате нападения в Париже в районе набережной Гренель близ Эйфелевой башни, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, передает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, накануне вечером мужчина напал с ножом на немецкого туриста на мосту Бир-Хакейм. Пострадавший скончался в результате остановки сердца. После этого неизвестный напал еще на двух прохожих.

Во время задержания нападавший угрожал оружием сотрудникам полиции, для его задержания дважды использовали электрошоковый пистолет.

По словам министра, 26-летний нападавший имел «серьезные психические расстройства».

«После ареста он сказал, что не может мириться с гибелью мусульман как в Афганистане, так и в Палестине», — сообщил Жеральд Дарманен.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) начала расследование.