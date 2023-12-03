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В результате нападения в центре Парижа погиб один человек, двое пострадали
Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате нападения в Париже в районе набережной Гренель близ Эйфелевой башни, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, передает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, накануне вечером мужчина напал с ножом на немецкого туриста на мосту Бир-Хакейм. Пострадавший скончался в результате остановки сердца. После этого неизвестный напал еще на двух прохожих.
Во время задержания нападавший угрожал оружием сотрудникам полиции, для его задержания дважды использовали электрошоковый пистолет.
По словам министра, 26-летний нападавший имел «серьезные психические расстройства».
«После ареста он сказал, что не может мириться с гибелью мусульман как в Афганистане, так и в Палестине», — сообщил Жеральд Дарманен.
Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) начала расследование.
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