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Ру Тат
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Происшествия
29 января 2023  17:52
Алексей Новиков

В результате лобового столкновения легковых авто в Татарстане погибли четыре человека

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В Менделеевском районе Татарстана столкнулись два легковых автомобиля, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы ДТП.

 

Фото: © очевидцы 

 

Неподалеку от поселка Бизяки на трассе Челны – Агрыз лоб в лоб столкнулись Kia Rio и «Лада Калина».

 

Фото: © очевидцы 

В результате ДТП погибли четыре человека – все взрослые. Еще одного с места аварии увезли в больницу.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место прошествия выехал исполняющий обязанности прокурора Менделеевского района Рамиль Зайнутдинов.

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

 

По факту ДТП организована доследственная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура.

#ДТП #смертельная авария
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