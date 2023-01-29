В результате лобового столкновения легковых авто в Татарстане погибли четыре человека
В Менделеевском районе Татарстана столкнулись два легковых автомобиля, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы ДТП.
Неподалеку от поселка Бизяки на трассе Челны – Агрыз лоб в лоб столкнулись Kia Rio и «Лада Калина».
В результате ДТП погибли четыре человека – все взрослые. Еще одного с места аварии увезли в больницу.
Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место прошествия выехал исполняющий обязанности прокурора Менделеевского района Рамиль Зайнутдинов.
По факту ДТП организована доследственная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура.