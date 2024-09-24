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Происшествия 24 сентября 2024 20:23

В результате конфликта водителей автобусов в Казани пострадала пассажирка

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Сегодня в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Казани между водителями пассажирских автобусов произошел конфликт. В результате пострадала пассажирка.

Как сообщили в Комитете по транспорту, по данному факту проводится проверка.

«Если вина водителей подтвердится, то они будут депортированы из России и больше никогда не будут водить казанский автобус. Руководство предприятия окажет всю необходимую помощь пострадавшей пассажирке», — сообщают в Комитете.

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