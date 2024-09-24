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В результате конфликта водителей автобусов в Казани пострадала пассажирка
Сегодня в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Казани между водителями пассажирских автобусов произошел конфликт. В результате пострадала пассажирка.
Как сообщили в Комитете по транспорту, по данному факту проводится проверка.
«Если вина водителей подтвердится, то они будут депортированы из России и больше никогда не будут водить казанский автобус. Руководство предприятия окажет всю необходимую помощь пострадавшей пассажирке», — сообщают в Комитете.
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