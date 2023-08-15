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В результате ДТП в Татарстане загорелись два автомобиля, пассажир сгорел заживо
Сегодня в Альметьевском районе РТ произошло смертельное ДТП с возгоранием. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
Трагедия произошла на 80-м км дороги Набережные Челны — Альметьевск. По предварительной информации, водитель автомобиля ЗИЛ остановился, чтобы развернуться, в то время Lexus, который двигался сзади, решил объехать грузовик, задев ограждение. «Лада Гранта», которая двигалась за иномаркой, врезалась в автомобиль ЗИЛ. В результате загорелись оба автомобиля.
Как сообщили в ведомстве, в результате ДТП пассажир отечественного автомобиля погиб на месте.
Водитель и два пассажира «Лада Гранта» получили травмы.
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