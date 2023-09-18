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Новости Татарстана и Казани
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В результате ДТП с питбайком в Казани пострадал 13-летний подросток
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Накануне в Казани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла в районе четырех часов вечера на лице Аббасова. Как сообщили в ведомстве, 34-летняя женщина-водитель KIA, двигаясь в направлении Мамадышского тракта, не уступила дорогу и столкнулась с питбайком Regul под управлением 13-летнего подростка.
В результате 13-летний пассажир питбайка госпитализирован в больницу.
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