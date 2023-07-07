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В результате ДТП на въезде в Мамадыш пострадали шесть человек
В результате ДТП с участием легковушки и внедорожника на трассе на въезде в Мамадыш пострадали шесть человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
По предварительной информации, 44-летний водитель Chevrolet Lacetti превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку. В результате автомобиль столкнулся со встречным Suzuki Grand Vitara.
В результате ДТП оба водителя и четыре пассажира, в том числе 13-летний ребенок, получили травмы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что автомобиль Chevrolet Lacetti столкнулся с Suzuki Grand Vitara. В каждой машине находились три человека.
«Обстоятельства происшествия и степень тяжести травм у пострадавших выясняются», – дополнили в республиканской Госавтоинспекции.
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