В результате беспорядков во Франции задержано более 660 человек

Более 660 человек задержаны после ночных беспорядков, который произошли во Франции после гибели подростка от рук полицейских, сообщает РИА Новости.

«Минувшей ночью полиция, жандармы и пожарные Франции мужественно столкнулись с редким насилием. Было произведено 667 арестов», – указано в сообщении.

Беспорядки начались после того, как во вторник утром полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, по словам силовиков, отказался выполнять их требования. В результате в нескольких городах Франции начались беспорядки, которые длятся уже несколько дней.