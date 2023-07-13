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Происшествия 13 июля 2023 18:19

В результате аварийной посадки самолета в Новосибирске пострадали три человека

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Трое человек пострадали при аварийной посадке самолета в Новосибирске, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав реоигна.

Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.

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