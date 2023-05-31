В результате аварии в Челнах легковушка «повисла» на дереве, пострадал один человек

В Набережных Челнах автомобиль «Лада Приора» на большой скорости съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии пострадала 23-летняя пассажирка. Об этом «Татар-информу» сообщили в отделе пропаганды ОГИББД по Набережным Челнам.

Фото: Отдел пропаганды ОГИББД по Набережным Челнам

Инцидент произошел накануне в районе шести часов вечера на проспекте Мира. 26-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и наехал на дерево.

«В результате ДТП пострадала 23-летняя пассажирка. С ушибленной раной на подбородке и вывихом правового плеча ее доставили в БСМП Челнов. После осмотра медиков девушку отпустили домой. Обстоятельства и степень виновности участников устанавливаются», – рассказали «Татар-информу» в отделе пропаганды ОГИББД по Набережным Челнам.