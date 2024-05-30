В результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

На заправке в приграничном селе Замостье Белгородской области дважды взрывались украинские дроны-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вооруженные силы Украины совершили две атаки беспилотниками-камикадзе на автозаправочную станцию, расположенную на въезде в село Замостье Грайворонского городского округа Белгородской области.

В результате падения и последующей детонации первого дрона пострадал местный житель. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица и ног. Участники территориальных сил самообороны оперативно доставили раненого в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На АЗС были выбиты стекла, повреждены навес, фасад здания, пострадали также легковой автомобиль и трактор, находившиеся поблизости.

При повторной атаке беспилотника пострадала одна из заправочных колонок, однако возгорания удалось избежать.