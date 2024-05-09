В результате атаки ВСУ в Белгороде пострадали 11 человек

В Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 11 человек. Пятерым из них оказана необходимая медицинская помощь, и они отпущены домой на амбулаторное лечение. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Различные разрушения выявлены в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении и на трех хозяйствующих субъектах, также повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения», – указал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Краснояружском районе в селе Графовка тремя FPV- дронами атакован инфраструктурный объект связи. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано три прилета. Также на окраине Староселья с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет.