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СВО 9 мая 2024 15:01

В результате атаки ВСУ в Белгороде пострадали 11 человек

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В Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 11 человек. Пятерым из них оказана необходимая медицинская помощь, и они отпущены домой на амбулаторное лечение. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Различные разрушения выявлены в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении и на трех хозяйствующих субъектах, также повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения», – указал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, в Краснояружском районе в селе Графовка тремя FPV- дронами атакован инфраструктурный объект связи. Обошлось без последствий. Под минометный обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано три прилета. Также на окраине Староселья с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет.

#Белгородская область
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