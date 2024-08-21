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Происшествия 21 августа 2024 10:51

В результате атаки ВСУ на Курскую область погиб 31 человек

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По последним данным медицинских служб, озвученным ТАСС, атака вооруженных сил Украины на Курскую область привела к значительным человеческим жертвам. На утро 21 августа подтверждена гибель 31 человека, что существенно превышает ранее сообщавшиеся цифры.

Количество пострадавших достигло 143 человек, причем травмы варьируются по степени тяжести. Из общего числа раненых 79 человек, включая четверых детей, были госпитализированы.

Эта информация значительно отличается от предыдущих сообщений, в которых говорилось о 17 погибших и более 140 пострадавших с начала атаки.

#Курская область
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