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СВО 17 августа 2024 11:39

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека

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В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины пострадал город Шебекино. По предварительным данным, три мирных жителя получили ранения: две женщины и мужчина, сообщил губернатор Гладков.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и контузия. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

Обстрел нанес значительный ущерб гражданской инфраструктуре. В одном из частных домов в результате прямого попадания снаряда повреждена крыша, выбиты окна и поврежден фасад. В соседнем домовладении зафиксированы повреждения забора. Также осколками поврежден легковой автомобиль.

Кроме того, отмечены локальные нарушения в работе линии электропередачи.

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#спецоперация на Украине
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