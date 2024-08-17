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В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека
В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины пострадал город Шебекино. По предварительным данным, три мирных жителя получили ранения: две женщины и мужчина, сообщил губернатор Гладков.
У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и контузия. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.
Обстрел нанес значительный ущерб гражданской инфраструктуре. В одном из частных домов в результате прямого попадания снаряда повреждена крыша, выбиты окна и поврежден фасад. В соседнем домовладении зафиксированы повреждения забора. Также осколками поврежден легковой автомобиль.
Кроме того, отмечены локальные нарушения в работе линии электропередачи.
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