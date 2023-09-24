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В результате атаки дрона житель белгородского села получил легкую контузию
Украинский беспилотник атаковал поселок Новый Волоконовского района в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Отмечается, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. В результате происшествия пострадал водитель грузового автомобиля.
«Он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение», – отметил губернатор.
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