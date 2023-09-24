В результате атаки дрона житель белгородского села получил легкую контузию

Украинский беспилотник атаковал поселок Новый Волоконовского района в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отмечается, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. В результате происшествия пострадал водитель грузового автомобиля.

«Он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение», – отметил губернатор.