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Руc Тат
Происшествия 24 сентября 2023 15:04

В результате атаки дрона житель белгородского села получил легкую контузию

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Украинский беспилотник атаковал поселок Новый Волоконовского района в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отмечается, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль. В результате происшествия пострадал водитель грузового автомобиля.

«Он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение», – отметил губернатор.

#Белгородская область #спецоперация на Украине
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