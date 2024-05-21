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СВО 21 мая 2024 08:57

В результате атаки дрона-камикадзе в Белгородской области погибла женщина

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В поселке Октябрьский Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль с гражданскими лицами, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В результате взрыва одна женщина погибла на месте от полученных ран. Три ее родственника, находившиеся в том же автомобиле – свекровь, свекр и муж – получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницы Белгорода для оказания медицинской помощи.

#Белгородская область
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