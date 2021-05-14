В этом году по акции «Тест для победы» ВИЧ нашли у 15 человек

В Татарстане прошел первый этап акции «Тест для победы», 15 человек, сдав экспресс-тест, узнали о ВИЧ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала генеральный директор Автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» Лилия Таишева.

«Выехали в 41 точку, охватили тестированием больше 6 тыс. человек. Всего было осущественно 220 выездов. Большой отклик от районов республики, отдаленных пунктов», - поделилась спикер.

К примеру, для желающих из Лаишева не хватило тест-систем. На акции 15 человек узнали, что больны ВИЧ, благодаря этому они смогут начать терапию.

Сейчас стартует второй, межрегиональный этап «Теста для победы». Свой ВИЧ-статус смогут узнать жители Ульяновской, Самарской, Кировской областей, а также Удмуртии, Башкирии, Марий Эл и Чувашии.

Акция реализуется на средства Фонда президентских грантов.