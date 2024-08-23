«В режиме ожидания провокаций»: Кондратьев дал наставления председателям ТИК

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Единый день голосования пройдет повсеместно 8 сентября. В этот день в Татарстане состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах. Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев в преддверии этого события провел 65-е заседание ЦИК республики и дал наставления председателям ТИК.

«Какие задачи стоят в ближайшее время перед территориальными участковыми избирательными комиссиями? Понятно, что главная работа с важнейшим избирательным документом – избирательными бюллетенями. 26 августа в 10.00 мы начинаем отгрузку бюллетеней в ТИКи. Крайний срок доставки до вас – это 1-2 сентября. Ваша задача на местах решить все вопросы логистики, хранения и охраны избирательной документации», – отметил Кондратьев.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Еще один важный вопрос – это обеспечение видеоконтроля в день выборов на участках. Под видеонаблюдением будут находиться все 100% ТИК и 44 УИК, которые оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Все остальные участки должны быть обеспечены приборами видеофиксации, ноутбуками и компьютерами.

«Мы не требуем особых ракурсов и особых схем не утверждаем. Но на каждом участке должен стоять прибор видеофиксации, который позволяет записать все, что будет проходить с момента открытия участка и его закрытия. Это прежде всего вопрос вашей безопасности и страховка от провокации. Коллеги, мы уже не первую избирательную кампанию работаем в режиме ожидания провокаций», – подчеркнул председатель ЦИК.

Кондратьев напомнил, что на прошедших осенью выборах Президента России некоторые регионы столкнулись с проблемой залива урн для голосования красящими веществами и другими провокациями. Видеофиксация же позволит подробно рассмотреть каждый случай и установить виновного.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Помимо этого, ТИК должны будут проверить наличие резервных помещений, которые необходимы для голосования при возникновении нештатных ситуаций, а также источников бесперебойного электроснабжения. На данный момент электрогенераторы имеются только в 14 районах из 65. Немаловажно также обучение членов участковых избирательных комиссий и их инструктаж по антитеррористической и противопожарной безопасности.

«Хочу передать вам привет и пожелание успеха от Эллы Александровны Памфиловой (председателя ЦИК России – прим. Т-и). У нас с ней состоялась очень большая встреча. Я заверил ее, что мы все профессионалы в Республике Татарстан и отработаем эту избирательную кампанию как положено. Она пожелала всем успехов», – заключил Андрей Кондратьев.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.