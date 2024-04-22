В режиме «ограниченного предложения»: что происходит на рынке труда в РТ?

Число заявленных предприятиями вакансий более чем в 10 раз превышает численность безработных в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Кадровый вопрос без мигрантов мы решить не сможем»

Потребность в специалистах только по крупным промышленным предприятиям в Татарстане превышает 11 тыс. человек, из них 80% – это рабочие разного уровня квалификации. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин, выступая 19 апреля с Отчетом о результатах деятельности Кабинета Министров Республики Татарстан за 2023 год на 53-м заседании Государственного Совета РТ шестого созыва.

По его словам, на оборонные предприятия республики в 2023 году удалось дополнительно привлечь около 23 тыс. человек, однако кадровый голод сохраняется. Тема с мигрантами тоже многогранная, и вопросов сейчас больше, чем ответов, признал Премьер-министр РТ. По его словам, треть присутствующих в республике иностранцев получили патенты на работу. «Кадровый вопрос без мигрантов мы решить будем не в состоянии, особенно сейчас, когда идет огромный спрос по предприятиям оборонной промышленности и вообще во всех отраслях», — сказал Песошин.

В целом, подчеркнул глава Кабмина РТ, подходы к трудовым ресурсам требуют очередного пересмотра. Так, хотя эффективность использования трудовых ресурсов в Татарстане составляет 4,7 млн рублей на одного занятого против средних по стране 4 млн рублей, «в ряде отраслей мы имеем отставание». «Одной из причин является недостаточный уровень внедрения автоматизации в производственный процесс. Как следствие – использование значительного объема низкоквалифицированного труда», – рассказал глава Правительства РТ.

Он признал, что есть направления, где автоматизация не всегда экономически оправданна, поэтому каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно. В то же время реинжиниринг и оптимизация производственных процессов — это «не просто повышение эффективности и конкурентоспособности, а условие выживаемости», отрезал Песошин.

По словам Алексея Песошина, на оборонные предприятия республики в 2023 году удалось дополнительно привлечь около 23 тыс. человек, однако кадровый голод сохраняется Фото: prav.tatarstan.ru

За год кадровый голод в республике усилился на 38%

Данные статистики также подтверждают огромный разрыв между заявленной работодателями потребностью и зарегистрированной безработицей. Так, по данным Татарстанстата, к февралю 2024 года потребность предприятий Татарстана в работниках выросла до красивой цифры в 55 555 человек. Для сравнения: в феврале 2023-го аналогичная потребность составляла 39 997 человек, то есть за год кадровый голод в республике усилился на 38%.

Противоположный, но не менее сильный тренд был зафиксирован и в сфере безработицы. Так, опять же в феврале 2024 года незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости, в республике было 5020 человек. В аналогичном периоде прошлого года таких же страждущих о трудоустройстве на учете состояло 8974 человека (в среднем за месяц в течение первого квартала 2023 года – 8813 чел.). То есть снижение за год составило 44%.

Более свежими цифрами оперирует Минтруд РТ. По данным ведомства, на 1 апреля 2024 года число заявленных работодателями вакансий в Татарстане снизилось до 53,1 тыс. единиц (47,3 тыс. в апреле 2023-го), а численность регистрируемой безработицы – до 3879 человек (годом ранее цифра была на 3 тысячи больше). В целом уровень регистрируемой безработицы за год снизился с 0,34% до 0,19% от численности рабочей силы республики. А коэффициент напряженности на рынке труда в РТ достиг 0,08 человек на вакансию.

Речь в данном случае идет о вакансиях, заявленных в службы занятости, и о безработных, состоящих на учете в этих же государственных центрах. Другими словам, «на земле» ситуация, очевидно, складывается еще более драматическая. Тем более что показатели общей безработицы в Татарстане тоже остаются крайне низкими. Так, по данным органов статистики, в среднем за ноябрь 2023-го – январь 2024-го численность рабочей силы (от 15 лет и старше) в республике составляла 2,06 млн человек. Из них заняты в экономике были 2,02 млн. То есть всего 40 тыс. человек, или 1,9% от численности рабочей силы, «не имели занятия, но активно его искали». В соответствии с методологией Международной организации труда, они тоже классифицируются как безработные. Для сравнения: по РФ аналогичные показатели сейчас составляют 2,9% (или 2,24 млн чел.), а по Приволжскому федеральному округу – 2,1% (310,3 тыс. чел.).

«Текущий низкий уровень безработицы характерен и для РФ в целом»

«Текущий низкий уровень безработицы характерен как для республики, так и в целом по РФ», – заявили «Татар-информу» в Минтруда РТ. По данным ведомства, показатели безработицы снижаются давно и уже достигли своего исторического минимума. Так, за последние 15 лет, исключая 2009-й (61,2 тыс. чел. – 3,21%) и 2020-й (более 79 тыс. чел. – 3,89%) – годы, когда фиксировались высокие уровни безработицы, среднее ее значение составляло 0,97%. Но до нынешнего рекордного уровня, конечно, еще не опускалось.

Другая сторона медали – уровень занятости населения в Татарстане достиг, напротив, очень высоких значений. Сейчас он составляет 62,2% (по РФ – 61%, по Приволжью – 60,4%), по этому показателю республика входит в тройку лидеров среди регионов ПФО (в Нижегородской области – 64,1%, в Самарской – 62,5%). «Как и в целом по России, в Татарстане спрос значительно превышает предложение рабочей силы», – констатировали очевидное в Минтруда РТ.

По данным замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Клары Тазетдиновой, которые она озвучила 18 апреля на HR-форуме «Региональный рынок труда: тренды и перспективы», на платформе «Работа в России» сейчас размещено 48,1 тыс. вакансий от 8,7 тыс. предприятий Татарстана. Почти треть вакансий заявлена промышленными предприятиями республики, более 10% – бюджетными учреждениями здравоохранения, образования, науки, культуры и госслужбы, примерно столько же – сферами строительства и ЖКХ. Остальное – ретейл, сфера услуг населению, а также транспорт.

«Такие тенденции сохраняются на протяжении последних лет», – отметили «Татар-информу» в Минтруда РТ. Добавив, что в последние годы рейтинг самых востребованных профессий возглавляют инженеры, электрогазосварщики, водители автомобиля, монтажники, газосварщики, арматурщики, каменщики, врачи, учителя, медицинские сестры и повара. При этом на долю неквалифицированного персонала сейчас приходится всего 17% заявленных вакансий.

«Прогнозируется, что аналогичная ситуация сохранится до конца текущего года. Спрос на рабочую силу среди работодателей останется высоким и потребует слаженной совместной работы работодателей, службы занятости. Исходя из текущей демографической ситуации, одна из ключевых задач, которую отметил Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию, – повышение производительности труда. Автоматизация производственных процессов способна значительно снизить потребность в кадрах», – озвучили рецепт решения проблемы в министерстве.

За год кадровый голод в республике усилился на 38% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До конца года повышать зарплату планирует половина компаний

По оценке Минэкономразвития РФ, с учетом сезонности численность занятых в экономике России в феврале составила 73,8 млн человек (73,7 млн человек в январе 2024 года), а численность безработных стабилизировалась на уровне 2,1 млн человек, сократившись за год на 20%. Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» на этом фоне заявили, что свободная рабочая сила в стране вообще, по сути, отсутствует: «Разница между рабочей силой и потребностью в работниках (занятыми и числом вакансий) стала нулевой».

В свежем выпуске комментариев о региональной экономике, который выпускает ЦБ, заявлено, что к началу апреля доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла 70% (в июле 2023-го она составляла 56%), причем «усилилась нехватка и квалифицированных специалистов, и низкоквалифицированных работников». С кадровым голодом бизнес борется самым логичным способом – по итогам 2023-го годовые темпы прироста реальной зарплаты в среднем составили 7,8%, более высокими темпами они росли в обработке и строительстве.

В начале 2024-го ситуация в этом плане не сильно изменилась. По данным рекрутинговых агентств, уровень зарплат в размещенных в марте вакансиях был на 12,7% выше, чем в январе, а отклонение медианы зарплатных предложений работодателей от ожиданий соискателей достигло положительных значений. Впрочем, свежие опросы ЦБ показали, что в условиях уже произошедшего сильного роста зарплат в 2023-м в текущем году бизнес более сдержанно оценивает возможности дальнейшего увеличения расходов на персонал». По данным апрельского опроса, до конца года повышать зарплату планируют чуть более половины компаний.

Бизнес все чаще используют альтернативные способы удержания сотрудников – компенсации всевозможных расходов, льготные кредиты, премии и др. Параллельно вкладываясь в автоматизацию производств, внедрение трудосберегающих технологий и инструментов бережливого производства (в том числе участвуя в нацпроекте «Производительность труда»). Вопреки прежним установкам, теперь компании начали удерживать возрастных сотрудников, привлекать студентов, временных работников, вахтовиков, а также всерьез вкладываться в обучение персонала.

Впрочем, кроме зарплат еще одним способом борьбы с кадровым дефицитом является удлинение смен и работа в выходные дни. По данным Росстата, в 2023-м фактически отработанное время в среднем на одного занятого в неделю составило 38,2 часа – самое высокое значение за прошедшие пять лет.

Практически нет ни одной отрасли и ни одной профессиональной группы, где бы в последние годы навес вакантных рабочих мест не разрастался Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В сфере услуг дефицит рабочей силы ощущается намного острее»

По оценкам член-корра РАН Ростислава Капелюшникова, главного научного сотрудника ИМЭМО РАН и замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, опубликованным в его свежем исследовании «Эскалация вакансий на российском рынке труда (динамика, структура, триггеры)», главные зоны кадрового голода в России сложились не только в промышленности и в IT.

«Практически нет ни одной отрасли и ни одной профессиональной группы, где бы в последние годы навес вакантных рабочих мест не разрастался, причем, как правило, это был рост в разы», – выяснил ученый. К точкам наибольшего напряжения, по его данным, едва ли можно отнести нехватку инженеров или программистов, зато, «вопреки преобладающему мнению, в сфере услуг дефицит рабочей силы ощущается намного острее, чем в сфере материального производства».

Капелюшников считает, что резкий рост зарплат, начавшийся с 2023-го в качестве экстренного способа решения проблемы, может стать «прологом к хотя бы частичному «срезанию» текущего огромного навеса вакансий». Однако обольщаться не стоит – в режиме «ограниченного предложения» рынок труда в России будет жить теперь очень долго. Тем более что все потенциально значимые источники пополнения рабочей силы уже исчерпаны. А в ближайшее десятилетия численность занятых в России в связи с демографией может снизиться еще на 5-10 млн человек.

Единственным реальным резервом остается лишь импорт рабочей силы из-за рубежа. Но рассчитывать на трудовых мигрантов из Средней Азии больше не стоит – им становится выгоднее ехать за деньгами в Китай, да и мобильной молодежи там становится все меньше. «Даже прирост доли трудовых мигрантов в общей численности занятых на 1–2 п.п. не сможет компенсировать потери в рабочей силе, ожидаемые в ближайшие десятилетия», – констатирует Капелюшников. Это, по его мнению, станет главным тормозом на пути устойчивого роста экономики в ближайшие десятилетия

«Предприятия отмечают, что недостаток кадров – один из основных факторов, сдерживающих рост их производства в 2024 году», – признали и в ЦБ.

Причинами обострения дефицита кадров стал не только «фактор СВО» (масштабный, порядка десятков тысяч в месяц, уход в ВС РФ трудоспособных граждан, развертывание оборонных производств), но также формирование новой транспортной инфраструктуры, ориентированной на Восток (в соответствии с новой, «постсанкционной» географией внешнеэкономических связей), «реабилитация поселений и инфраструктур Донбасса», импортозамещение «в критически важных гражданских сферах», отъезд трудовых мигрантов из-за ослабления рубля. «В любом случае, предполагающее очень существенный рост инвестиций замещение трудоемких производств капиталоемкими, рост эффективности использования труда благодаря цифровизации / «юберизации» там, где это только возможно, роботизация – просто условие развития и экономики, и самой страны. И не «когда-то в перспективе», а прямо сейчас, на горизонте в три-шесть лет», – категоричен и Дмитрий Белоусов из ЦМАКП.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»