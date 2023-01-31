«В режиме личных санкций»: Медведев поблагодарил россиян за разработку пиратских программ

России необходимо обновить правила об использовании иностранной интеллектуальной собственности. В ответ на санкции Запада необходимо разрешить использовать зарубежные продукты — от кинофильмов до промышленного софта — без лицензии и уплаты авторского вознаграждения. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций», — заметил он.

Медведев подчеркнул, что Западу не хватает мужества признать неэффективность антироссийских санкций.

В результате какие-либо преимущества от них получают только США. «Так что все как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги», — добавил он, напомнив о позитивном прогнозе МВФ.