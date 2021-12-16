В резиденции Кыш Бабая в Арском районе построена новая скала для змея Аждаха

В селе Новый Кырлай Арского района Татарстана будет обновлена резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В этом году здесь появились новинки: обновлена входная группа, построена новая скала для змея Аждаха и открыт новый праздничай шатер, в котором можно будет попробовать вкусный чай с блинами», — отметил Иванов.

Кроме того, организовано много селфи-точек для родителей с детьми. «Это прекрасное место, чтобы посмотреть на новогоднее представление и погрузиться в татарский эпос», — добавил глава Госкомитета по туризму.