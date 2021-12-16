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Ру Тат
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Общество
16 декабря 2021  12:34
Эльза Кузнецова

В резиденции Кыш Бабая в Арском районе построена новая скала для змея Аждаха

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В селе Новый Кырлай Арского района Татарстана будет обновлена резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В этом году здесь появились новинки: обновлена входная группа, построена новая скала для змея Аждаха и открыт новый праздничай шатер, в котором можно будет попробовать вкусный чай с блинами», — отметил Иванов.

Кроме того, организовано много селфи-точек для родителей с детьми. «Это прекрасное место, чтобы посмотреть на новогоднее представление и погрузиться в татарский эпос», — добавил глава Госкомитета по туризму.

#резиденция кыш бабай и кар кызы #Сергей Иванов
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